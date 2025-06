Finanzielle Schieflage, ein bevorstehender Führungswechsel und eine kritische Gläubigerversammlung machen den Schweizer Biotechwert derzeit zu einem echten Zitterkandidaten an der Börse. Am 25. Juni steht die Entscheidung über die Restrukturierung zweier Wandelanleihen an - ein möglicher Gamechanger ...