EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

The Platform Group: Closing und weitere Übernahme im Optikbereich



24.06.2025 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group: Closing und weitere Übernahme im Optikbereich

Closing der Übernahme der beiden Optikerketten mit 30 Standorten und 200 Mitarbeitern in Deutschland vollzogen

Übernahme der Freudenhaus Optik Handels GmbH, München, sowie der FH EYWR GmbH mit Sitz in München

Düsseldorf, 24. Juni 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die am 13. Juni 2025 bekannt gegebene Übernahme der zwei Optikergruppen Beste Aussichten GmbH und Karrasch & Nolte abgeschlossen, das Closing wurde diese Woche vollzogen. Es wurde jeweils ein Anteil von 50,1 % erworben und der Kaufpreis an die Verkäufer gezahlt.

Darüber hinaus wird bekannt gegeben, dass im Juni 2025 ein Signing für zwei weitere Übernahmen im Optikerbereich erfolgte: Die Übernahme der Freudenhaus Optik Handels GmbH mit zwei Standorten in München Odeonsplatz und Schwabing sowie die Handelsgesellschaft FH EYWR GmbH in München. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, Käufer ist die TPG-Gesellschaft Beste Aussichten GmbH. Uwe Pinhammer als Geschäftsführer und Gründer bleibt weiter in der Führung des Unternehmens. Das Closing ist für August 2025 erwartet.

"Freudenhaus ist das Flaggschiff unter den Optikern in München und erzielt sehr hohe Umsätze. Die Positionierung im Premiumbereich ist einzigartig, die Stammkundschaft über 30 Jahre entstanden, die Kunden kaufen dort überregional ein. Die dort erreichten Margen zeigen, dass sich hochwertige Optik lohnt", so Dieter Meis, Geschäftsführer der Beste Aussichten GmbH, Teil der TPG.

The Platform Group hat am 13. Juni 2025 verkündet, in die Optikerbranche mit einem dreistufigen Vorgehen einzutreten: Schritt eins stellte die Übernahme der zwei Optikergruppen Beste Aussichten GmbH sowie Karrasch & Nolte dar. Dieser Schritt ist mit dem heutigen Closing abgeschlossen. In Schritt zwei sollen bis Ende 2026 zahlreiche weitere Optikerunternehmen in Deutschland sowie im EU-Ausland erworben werden und so ein eigenständiges Segment innerhalb der The Platform Group AG entstehen. Die Übernahme der Freudenhaus Optik Handels GmbH ist ein wichtiger Eckpfeiler in der Realisierung dieses Vorgehens. In Schritt drei soll die Optikerplattform MyGlasses, welche TPG betreibt, ab Ende 2025 für externe Optiker geöffnet werden, um so die führende Plattform für Optiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu werden. Ziel ist es, mindestens 1.000 lokale Optik- und Hörgeräteakustiker auf der Plattform anzubinden und so partnerschaftlich den lokalen Optikern und Hörakustikern einen Zugang zum E-Commerce zu ermöglichen.

Aufgrund der künftigen Bedeutung des Geschäftsfeldes und der weiteren Zukäufe darin wird TPG künftig ein eigenes Segment im Rahmen der Konzernsegmentberichterstattung einführen. Für das neue Segment "Optics & Hearing" wird im Geschäftsjahr 2025 auf Pro-forma-Basis ein Umsatz von über EUR 30 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 8 Mio. bis EUR 10 Mio. erwartet. Die prognostizierte EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei mindestens 25 %.

Im Rahmen des in Schritt zwei geplanten aktiven Ankauf- und Übernahmeprozesses in der Optiker- und Hörakustikbranche werden bereits mit 15 Zielunternehmen konkrete Gespräche geführt. Bis Ende 2026 wird ein Umsatzbeitrag der akquirierten Unternehmen von mindestens EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 25 % sowie einem wachsenden Online-Anteil angestrebt.

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Nach dem erfolgten Einstieg in die Optikerbranche setzen wir nun konsequent die Ausweitung und unsere Strategie in drei Schritten um. Die Ertragskraft der TPG werden wir so nachhaltig erhöhen und mit einem fünften Segment breiter aufstellen."

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Björn Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

24.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com