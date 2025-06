EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt strategischen Kurs - Aufsichtsrat neu aufgestellt



24.06.2025 / 13:19 CET/CEST

Wettenberg, 24. Juni 2025. Die PVA TePla AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Unter den Anwesenden befanden sich Anteilseignerinnen und Anteilseigner bzw. ihre Bevollmächtigten, die zusammen über 40% Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals verfügten. Die Beschlussfassung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten erfolgte mit sehr großer Mehrheit.



Die Tagesordnung beinhaltete unter anderem die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Neu in das Gremium gewählt wurde Rudolf Weichert, ein ausgewiesener Experte für Unternehmensführung, Finanzierung und Transformation im kapitalmarktorientierten Umfeld. Prof. Dr. Ingrid De Wolf, die bislang gerichtlich bestellt war, bringt umfassende wissenschaftliche Expertise in der Fehleranalyse und Qualitätsinspektion in der Halbleiterindustrie ein und wurde nun regulär von der Hauptversammlung bestätigt. Dr. Gernot Hebestreit schied mit Ablauf der Versammlung aus. Vorstand und Aufsichtsrat dankten ihm ausdrücklich für seine langjährige und engagierte Tätigkeit.



Auch den weiteren Tagesordnungspunkten - darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschluss- und Nachhaltigkeitsprüfers - stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre deutlich zu. Damit wurde der eingeschlagene strategische Kurs des Unternehmens klar bestätigt.



Vorstandsvorsitzende Jalin Ketter zog in ihrer Rede eine positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr: "2024 war für uns ein Jahr des Aufbruchs. Wir haben unsere Organisation neu aufgestellt, unsere Produktionskapazitäten erweitert und zentrale Zukunftsprojekte angestoßen, insbesondere in der Metrologie. All das zahlt auf unser Ziel ein, mittelfristig deutlich zu wachsen."



Der Vorstand der PVA TePla AG sieht das Unternehmen auf Kurs in Richtung der Ziele der Strategie 2028.





Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology).



PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.



PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeitende. PVA TePla ist im SDAX gelistet, die Aktien werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).



Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com



Sebastian Gonsior

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-419

sebastian.gonsior@pvatepla.com



