Frankfurt am Main (ots) -- Repräsentative Studie mit YouGov enthüllt spannende Erkenntnisse und regionale Vorlieben zum Getränkekonsum der Deutschen- 67 % trinken Wasser mit Kohlensäure*, 31 % besitzen Wassersprudler- Apfel Nummer 1 unter den SaftschorlenWie trinken die Deutschen ihr Wasser am liebsten? Welche Erfrischungsgetränke sind am beliebtesten? Und wer bereitet seine Getränke selbst zu? Das wollte die Wassersprudlermarke SodaStream wissen und hat in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov im Rahmen einer repräsentativen Studie allerhand interessante und überraschende Erkenntnisse rund um den Getränkekonsum der Deutschen im "SodaStream Getränkekompass" zusammengefasst. Das Ergebnis ist ein 20-seitiger Stimmungsbericht darüber, wie, wann und zu welcher Gelegenheit sich zwischen Kiel und Konstanz besonders gern erfrischt wird. Dabei wird auch die Frage geklärt, wie es bei den Deutschen damit aussieht, ihr Wasser bzw. ihre Getränke selbst zu sprudeln, und welche Rolle SodaStream dabei spielt. Tim Günther, Marketing Manager Communication D-A-CH von SodaStream: "Sprudelnde Getränke sind genau unser Ding. Deshalb wollten wir wissen, was sich hierzulande tut, wie Deutschland beim Thema Erfrischung tickt, welche Trends sich abzeichnen und welche feinen regionalen Unterschiede es gibt. Für diese Studie haben wir all das analysiert und in einem spannenden und unterhaltsamen Report festgehalten."Grundlage des SodaStream Getränkekompasses ist eine große Befragung, die das Unternehmen 2024 gemeinsam mit der YouGov Deutschland GmbH durchgeführt hat. Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage, an der insgesamt 2.040 Personen teilgenommen haben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die jeweiligen Bundesländer in Deutschland ab 18 Jahren.Deutschland liebt SprudelwasserRelativ große Einigkeit herrscht hierzulande bei der Gretchenfrage: Wasser mit oder ohne Sprudel. 67 % trinken gerne Sprudelwasser*, 46 % ausschließlich. Nur 27 % setzen ausschließlich auf stilles Wasser. Besonders in Nordrhein-Westfalen (54 %), Niedersachsen (53 %) und Bremen (49 %) wird gerne und nur Wasser mit Kohlensäure getrunken. Die größten Fans von stillem Wasser kommen hingegen aus Baden-Württemberg - dort trinken 37 % ausschließlich ohne Kohlensäure.Leitungswasser - ja bitteAuch wenn es um Leitungswasser geht, sind sich die Deutschen fast einig. Rund 71 % trinken es, etwa 37 % regelmäßig, etwa 33 Prozent gelegentlich. Auch, weil das Vertrauen in das stark kontrollierte Lebensmittel aus dem Hahn so hoch ist. 77 % der Befragten bewerten die Qualität ihres Wassers als "Sehr gut" oder "Gut". Am häufigsten wird Wasser aus dem Hahn in Hamburg getrunken, 49 % der Befragten gaben an, dies regelmäßig zu tun.Erfrischungsgetränke sehr beliebtBei aller Begeisterung für Wasser stehen Erfrischungsgetränke in Deutschland hoch im Kurs. Rund 26 % genießen regelmäßig Softdrinks, Fruchtschorlen, Limonaden & Co. - und ganze 49 % der Befragten gaben an, dass sie gelegentlich dazu greifen. Besonders die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen - 37 % davon - trinkt regelmäßig Erfrischungsgetränke. Und vor allem in Thüringen (36 %), Sachsen-Anhalt (34 %) und Bremen (32 %) greift die Bevölkerung besonders gern zur Erfrischung mit Geschmack. A propos Geschmack: Auf die Frage, welches Getränk sie gerne trinken, gaben 51 % Cola an, vor Saft-/Fruchtschorlen (45 %), Säften (44 %) und Limonaden (43 %). Die Frage nach der Lieblingssaftschorle können die Deutschen übrigens auch ganz klar beantworten: 37 % trinken gerne Apfelsaftschorle, deutlich vor Schwarze Johannisbeer- und Multivitaminsaftschorle (jeweils rund 15 %) auf den Plätzen 2 und 3. Und: 47 % der Deutschen legen Wert auf kalorienreduzierte Durstlöscher und trinken entweder ausschließlich mit weniger bzw. ohne Zucker (23 %) oder zum größten Teil (24 %). Am liebsten kauft die Bevölkerung ihre Getränke übrigens im Supermarkt - 55 % der Befragten geben das an - und damit etwas mehr als im Discounter (52 %) und deutlich öfter als im Getränkemarkt (24 %).Deutsche sprudeln immer häufiger selbstDoch der Anteil der Menschen, die ihre Getränke nicht im Supermarkt, Discounter & Co. kaufen sondern selbst zubereiten, wird immer größer. Rund 31 % der Befragten besitzen einen Wassersprudler, der Großteil davon, nämlich 76 %, ein Gerät von SodaStream. Und wenn der Sprudler Teil des Haushalts ist, wird er auch genutzt. 35 % geben an, das täglich zu tun, 27 % sagen mehrmals wöchentlich. Die Gründe für einen Wassersprudler sind dabei vielfältig. Am stärksten wiegt für die Befragten der Komfortaspekt - 51 % sagen, weil sie so kein abgepacktes Wasser schleppen müssen und weil es "bequem und praktisch" ist. Aber auch das Thema Umwelt spielt eine große Rolle. 43 % freuen sich, dass sie mit einem Wassersprudler Einwegplastikflaschen ersetzen können. Wer mit SodaStream einmal auf den Geschmack des Selbstsprudelns gekommen ist, bleibt übrigens auch dabei. Der Großteil der Befragten - 45 % - gibt an, schon seit 3 bis 5 Jahren mit SodaStream zu sprudeln, sogar noch länger dabei sind 27 % und immerhin schon 1 bis 2 Jahre sind es 22 %. Kein Wunder, schließlich kann man mit SodaStream mit einem Kohlensäurezylinder bis zu 60 Liter Sprudelwasser* nach eigenem Geschmack zubereiten.Do it yourself - auch bei ErfrischungsgetränkenDoch nicht nur Sprudelwasser bereiten die Deutschen selbst zu. Rund 50 % der Wassersprudlerbesitzer:innen legen selbst Hand an und sprudeln ihren Softdrink, den Energydrink oder ihre Schorle selbst auf. Rund 17 % regelmäßig, 32 % ab und zu. Welche der Sirups aus dem Hause SodaStream am beliebtesten sind, ist gar nicht so leicht zu sagen, denn die verschiedenen Kategorien liegen recht dicht zusammen. 43 % der Nutzer:innen von SodaStream Sirups schätzen die CLASSICS (Cola, Cola+Orange) besonders und fast ebenso viele (40 %) die SodaStream Sirups mit den PepsiCo-Flavors PEPSI, 7UP, MIRINDA und SCHWIP SCHWAP. Doch ganz gleich, für welche Sirups sie sich entscheiden. Mit jeder 440-ml-Flasche ersetzen sie einen ganzen Sixpack bzw. bis zu 9 Liter Fertiggetränk.** Übrigens: Am häufigsten besitzen die Menschen in Niedersachsen einen Wassersprudler, nämlich 37 % - vor Rheinland-Pfalz und Hamburg mit jeweils 36 %.Die komplette Studie steht hier (https://dps-news.de/fileadmin/Sodastream_Getraenke-Kompass_final_2025-06-23.pdf)zum Download bereit. Für Rückfragen sind wir jederzeit erreichbar. Weitere Informationen zu SodaStream und seinen Produkten sind auf sodastream.de erhältlich.* Aggregierter Wert aus Befragten, die lieber Wasser mit Kohlensäure trinken als auch denjenigen, die sowohl Wasser mit Kohlensäure als auch still trinken, also keine Präferenz haben.** Ein Zylinder reicht für bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser - abhängig vom Karbonisierungsgrad und vom Wassersprudler. Über die Studie:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.040 Personen zwischen dem 28.06. und 10.07.2024 teilnahmen. Die Ergebnisse für Gesamt-Deutschland wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Bundesländer-Ergebnisse wurden entsprechend gewichtet und sind repräsentativ für die jeweiligen Bundesländer in Deutschland ab 18 Jahren.