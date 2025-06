© Foto: Sven Hoppe/dpa

"Es gibt immer was zu tun." Diesen Werbespruch haben Kunden der Baumarktkette Hornbach in diesem Frühjahr offenbar beherzt und dem Unternehmen einen starken Umsatz beschert. Die Aktie zieht am Dienstag davon.Einmal auf das Mehrjahreshoch und zurück. Hinter Anlegern der Baumarktkette Hornbach liegt ein turbulenter Monat. Ende Mai war die Aktie auf über 106 Euro und damit auf den höchsten Stand seit dem Pandemie-Boom gestiegen. Es folgte eine scharfe Korrektur auf unter 90 Euro. Doch die Zahlen am Dienstag ließen die Aktie um fast 7 Prozent klettern. Hornbach hat eine positive Q1-Bilanz vorgelegt, auch wenn die vorsichtige Gewinnprognose mögliche geopolitische Unsicherheiten und deren …