Die abschließende Analyse der realen PEARL-Studie für die Migräneprävention wurde auf dem 11. Kongress der European Academy of Neurology (EAN 2025) in Helsinki präsentiert 1,2

Fremanezumab demonstrierte eine langfristige Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil über den zweijährigen Untersuchungszeitraum 1,2

Über die gesamte Studie wurde eine hohe Injektionsadhärenz eingehalten (~90 %), gleichzeitig nahmen über 75 % der Patienten über die gesamte Studiendauer teil1



TEL AVIV, Israel, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) gab heute bekannt, dass die abschließende Analyse der paneuropäischen Phase-IV-PEARL-Studie für die Prävention von Migräne zeige, dass AJOVY (fremanezumab), ein monoklonaler CGRP (Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide)-Antikörper, über einen Zeitraum von zwei Jahren eine anhaltende Wirksamkeit böte, da die Häufigkeit, Dauer und Schwere von Migräneattacken bei Patienten mit chronischer und episodischer Migräne reduziert worden sei.1

Die abschließenden Daten wurden auf dem Kongress der European Academy of Neurology (EAN 2025) in Helsinki präsentiert und bestätigten, dass die primären und sekundären Endpunkte erfüllt wurden.1 Die Prüfärzte kamen zu dem Fazit, dass die Ergebnisse die nachhaltige Wirksamkeit und die soliden Injektionsadhärenzraten für die langfristige Behandlung mit Fremanezumab in der Migräneprävention unterstreichen.1

"Über die vergangenen zwei Jahre haben wir den Nutzen von Fremanezumab für die nachhaltige Migräneprävention und die positive Wirkung auf die Patientenprognosen beobachtet", sagt Messoud Ashina, Professor und Leiter der Forschungsabteilung für Humanmigräne am Danish Headache Center and Department of Neurology. "Die PEARL-Studie hat wertvolle Erkenntnisse geliefert, nicht nur in Bezug auf die entscheidende Rolle, die Fremanezumab in der Migräneprävention spielen kann, sondern auch in Bezug auf die Wichtigkeit realer Studien für unseren Erkenntnisgewinn und die Gestaltung der klinischen Praxis."

PEARL, eine 24-monatige reale Beobachtungsstudie, untersuchte die Wirkung von fremanezumab für die Migräneprävention bei 1.140 vorwiegend weiblichen (87,25 %) Patienten, von denen 33,1 % von einer episodischen Migräne (EM) und 66,9 % von einer chronischen Migräne (CM) betroffen waren. Die abschließende Studie zeigte, dass über 66 % der Patienten mit EM und 51,6 % mit CM, die den primären Endpunkt einer Reduktion der monatlichen Migränetage von =50 % während der erste 6 Behandlungsmonate erreicht hatten, für über 24 Monate von einer nachhaltigen Migräneprävention profitierten. Über die gesamte Studie wurden hohe Injektionsadhärenzraten eingehalten (~90 %), während über 75 % der Patienten (854/1129)über die gesamte Studiendauer teilnahmen.1

Die Prüfärzte stellten zudem die günstige langfristige Sicherheit und Verträglichkeit von fremanezumab fest, die mit dem bekannten Sicherheitsprofil aus den vorhergehenden vorläufigen Analysen und kontrollierten randomisierten Studien im Rahmen von PEARL übereinstimmten, sodass der lang anhaltende klinische Nutzen für die Migräneprävention untermauert wurde.2

"Die abschließende Studie der realen PEARL-Studie bekräftigt die langfristige Wirksamkeit und das Sicherheitsprofil von fremanezumab in der präventiven Behandlung von chronischer und episodischer Migräne", sagte Pinar Kokturk, M.D., Vice President und Head of Medical Affairs Europe bei Teva. "Diese Daten liefern wertvolle reale Belege für den lang anhaltenden klinischen Nutzen von fremanezumab, insbesondere in einer Population, die von einer Erkrankung mit großen gesundheitlichen Einschränkungen betroffen ist und eine präventive Behandlung benötigt. In Anbetracht dessen, dass Migräne die zweithäufigste maßgebliche Ursache weltweit für gesundheitliche Einschränkungen ist,3 ist die Anerkennung von Therapien für den CGRP-Signalweg durch die Gesundheitsbehörden von entscheidender Bedeutung für eine Verbesserung der Patientenprognosen."

PEARL (Pan-European Real-World study), eine auf zwei Jahre ausgelegte prospektive Phase-IV-Beobachtungsstudie, untersucht die Wirksamkeit von AJOVY® (Fremanezumab) bei 1140 Patienten mit chronischer oder episodischer Migräne. fremanezumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper (mAb), der den CGRP-Signalweg (Calcitonin Gene-Related Peptide) gezielt anvisiert. Unter den 1140 eingeschriebenen Teilnehmern wurden 1129 Teilnehmer in der Wirksamkeitsanalyse berücksichtigt (EM, 33,1 %; CM, 66,9 %; 87,2 % weiblich). Berechtigte Teilnehmer waren erwachsene Patienten mit EM oder CM, die fremanezumab für die Migräneprävention erhielten und vor der Studie sowie über die gesamte Studiendauer täglich ein Kopfschmerztagebuch führten. Der primäre Endpunkt war eine Reduktion der monatlichen Migränetage unter den Teilnehmern in Höhe von =50 % während des 6-monatigen Zeitraums nach Beginn der Fremanezumab-Verabreichung. Zu den sekundären Endpunkten über die Monate 1-24 zählten die gemittelte Veränderung der monatlichen Migränetage im Vergleich zur Baseline und die Therapieadhärenz (Teilnehmer, die ihre verschriebene Dosis planmäßig innerhalb von ±5 Tagen des monatlichen/vierteljährlichen Dosierungsschemas eingenommen hatten, pro Injektion) und das Fortbestehen der Wirkstoffwirkung.

Über AJOVY® (fremanezumab-vfrm) zur Injektion

AJOVY ist zur Prophylaxe von Migräne bei Erwachsenen mit mindestens 4 Migränetagen pro Monat indiziert. AJOVY ist als 225 mg/1,5 ml Einzeldosis-Injektion in einer Fertigspritze oder in einigen Ländern in einem Fertigpen erhältlich. Es gibt zwei Dosierungsoptionen: 225 mg einmal monatlich als eine subkutane Injektion (monatliche Dosierung) oder 675 mg alle drei Monate (vierteljährliche Dosierung), die als drei subkutane Injektionen verabreicht wird. AJOVY kann entweder von medizinischem Fachpersonal oder zu Hause von einem Patienten oder einer Pflegekraft verabreicht werden. Für den Beginn der Behandlung ist keine Anfangsdosis erforderlich.

Informationen für Europa über AJOVY sind hier zu finden.

