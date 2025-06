Mit einem Kursplus von fast +2% ist die Amazon-Aktie am Dienstagmorgen der stärkste Wert im US-Leitindex Dow Jones. Gibt diese Nachricht dem Cloud- und E-Commerce-Giganten neuen Schub? Aufbau des Satellitennetzwerks Von Schub kann man berechtigterweise sprechen, denn Amazon gab bekannt, dass am gestrigen Montag eine zweite Gruppe von 27 Kuiper-Satelliten ins All geschossen wurde. Bereits Ende April wurde eine erste Gruppe mit 27 Satelliten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...