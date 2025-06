Die Inflation in Kanada, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), blieb im Mai auf Jahresbasis unverändert bei 1,7%, wie Statistics Canada am Dienstag mitteilte. Dieser Wert entsprach den Markterwartungen. Im Monatsvergleich stieg der VPI um 0,6 % nach einem Rückgang von 0,1 %, der im April gemeldet wurde. Dieser Wert übertraf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...