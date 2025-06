NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag habe zunächst interessante Einblicke in die Wachstumsstrategie der künftigen Conti nach der Aufspaltung gewährt, schrieb Michael Aspinall am Dienstag. Die Margensignale für das Reifengeschäft 2025 seien schwächer als bisher./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 06:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 06:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

© 2025 dpa-AFX-Analyser