Laut der für die Anhörung vor dem House Financial Services Committee am Dienstag vorbereiteten Aussage wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, bekräftigen, dass erhöhte Zölle wahrscheinlich die Inflation in die Höhe treiben und die wirtschaftliche Aktivität belasten werden.Wichtige Erkenntnisse aus der Aussage von Fed-Vorsitzendem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...