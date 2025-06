Mitteilung der The Platform Group:

Closing und weitere Übernahme im Optikbereich

- Closing der Übernahme der beiden Optikerketten mit 30 Standorten und 200 Mitarbeitern in Deutschland vollzogen

- Übernahme der Freudenhaus Optik Handels GmbH, München, sowie der FH EYWR GmbH mit Sitz in München

The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die am 13. Juni 2025 bekannt gegebene Übernahme der zwei Optikergruppen Beste Aussichten GmbH und Karrasch & Nolte abgeschlossen, das Closing wurde diese Woche vollzogen. Es wurde jeweils ein Anteil von 50,1 % erworben und der Kaufpreis an die Verkäufer gezahlt.

Darüber hinaus wird bekannt gegeben, dass im Juni 2025 ein Signing für zwei weitere Übernahmen ...

