DJ Conti-Autosparte Aumovio will Umsatz und Rendite kräftig steigern

DOW JONES--Die vor dem Börsengang stehende Autoelektroniksparte von Continental rechnet langfristig mit einem kräftigten Wachstum sowohl des Umsatzes als auch der Marge. Mittelfristig peilt das unter dem Namen Aumovio firmierende Geschäft einen Umsatz von 20 Milliarden bis 22 Milliarden Euro an, wie CEO Philipp von Hirschheydt in Aussicht stellte. Die bereinigte EBIT-Marge soll rund 4,0 bis 6,0 Prozent erreichen. Langfristig traut sich das Unternehmen Erlöse von über 24 Milliarden Euro bei einer Rendite von 6,0 bis 8,0 Prozent zu.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wäre das ein deutlicher Zuwachs: Mit etwa 93.000 Beschäftigten erzielte der Conti-Bereich vergangenes Jahr eine bereinigte operative Rendite von nur 2,5 Prozent. Der Umsatz lag bei 19,6 Milliarden Euro. Mit Blick auf eine bessere Ergebnissituation will Aumovio mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausschütten, wie es anlässlich des Kapitalmarkttages weiter heißt.

Continental hat die Automotive-Sparte in die Selbstständigkeit überführt. Der Bereich ist schuldenfrei und verfügt über Barmittel von 1,5 Milliarden Euro und einen Kreditrahmen von 2,5 Milliarden. Im September will Aumovio an die Börse gehen.

June 24, 2025

