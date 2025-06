Der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sagt vor dem House Financial Services Committee über den halbjährlichen geldpolitischen Bericht aus. Wichtige Erkenntnisse aus Powells Aussage "Die USA befinden sich nicht in einer Rezession." "Viele Wege sind möglich." "Könnte sehen, dass die Inflation nicht so stark ausfällt wie erwartet." ...

