Während er am Dienstag vor dem Ausschuss für Wirtschaftliche Angelegenheiten der Lords aussagte, sagte der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, dass die Auswirkungen von Handelszöllen auf die Inflation mehrdeutiger sind als die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, so Reuters. Wichtige Zitate "Große Wende über Nacht mit dem Ölpreis." ...

