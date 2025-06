Zürich - Eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran sowie daraufhin stark fallende Ölpreise haben am Dienstag für steigende Kurse an den weltweiten Finanzmärkten gesorgt. Dies verbesserte laut Händlern die Stimmung merklich und versetzte die Anleger in Kauflaune. «Die Anleger haben wieder in den Risk on-Mode geschaltet», sagte ein Händler. Der deutliche Einbruch der Ölpreise habe die weltwirtschaftlichen Aussichten merklich verbessert, kommentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...