© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Magnite hilft Medienunternehmen und Publishern (wie Netflix, RTL oder The Guardian), ihre digitale Werbefläche automatisiert und effizient zu vermarkten - über Auktionsmodelle in Echtzeit. In Bruchteilen von Millisekunden entscheidet ein Algorythmus, welche Werbung du auf dein Smartphone gespielt kriegst. Dahinter könnte Magnite stecken, ein US-Unternehmen, dass sich auf Werbung im Internet spezialisiert hat. Die US-Plattform bringt Premium-Werbeflächen - ob auf Websites, in Apps oder im Streaming-TV - direkt mit den richtigen Werbekunden zusammen. Dank datengetriebener Echtzeit-Auktionen verkauft sie jede Anzeige zum besten Preis: Automatisiert und global. Damit ist Magnite ein führender …