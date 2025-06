Wichtige News: East Africa Metals tritt Spekulationslawine los!?

Anzeige / Werbung

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat erst kürzlich 5,2 Mio. CAD Finanzierung abgeschlossen, die größte Finanzierung die das Unternehmen je gemacht hat.

Und der Zeichner der gesamten Finanzierung war ein einziger Fonds: Anchises Capital Precious Metal Fund LLC (Quelle). Aber warum gerade jetzt? Die Antwort könnte die aktuell veröffentlichte News geben:

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) ) -

Die Assets in Äthiopien 1,168 Mio. Unzen Goldäquivalent :

Mato-Bula / Da-Tambuk: Vertrag mit Tibet Huayu Mining Co., Ltd. (Shanghai Stock Exchange: 601020) - Tibet Huayu übernimmt zu 100% die Kosten für den Bau der beiden Minen - East Africa Metals (WKN: A1T79H , TSXV: EAM ) bekommt 30% der Goldförderung (zum Selbstkostenpreis).

Vertrag mit Tibet Huayu Mining Co., Ltd. (Shanghai Stock Exchange: 601020) - Tibet Huayu übernimmt zu 100% die Kosten für den Bau der beiden Minen - bekommt 30% der Goldförderung (zum Selbstkostenpreis). Harvest (Äthiopien): 70% sind im ,Besitz von East Africa Metals (WKN: A1T79H , TSXV: EAM )

ALLE PROJEKTE VERFÜGEN ÜBER ALLE NOTWENDIGEN GENEHMIGUNGEN!

East Africa Metals Provides Update on Ethiopia Projects and Regional Developments…

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) gibt ein Update zu seinen äthiopischen Goldprojekten, den jüngsten regulatorischen und geopolitischen Entwicklungen in der Region Tigray sowie den Fortschritten seines Partners bei der Erschließung wichtiger Projekte in Richtung Produktion bekannt.

Highlights:

Verlängerung der EAM-Bergbaulizenzen Adyabo und Harvest um vier Jahre bis 2028.

Erneutes Engagement der Tigray Mines and Energy Agency unter der regionalen Übergangsverwaltung.

Positive Wirtschaftsentwicklungsinitiativen in der Region Tigray mit Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheitsbedingungen und der verstärkten administrativen Unterstützung für die Wiederaufnahme des Bergbaus in der Region.

Tibet Huayu Mining Co Ltd. bekräftigt sein anhaltendes Engagement für die Erschließung der Goldlagerstätten Mato Bula und Da Tambuk in Richtung Produktion.

Betrieb in Äthiopien

Partneraktivitäten

Der strategische Partner von EAM, Tibet Huayu, finanziert und treibt die Minenplanung und die Vorentwicklungsaktivitäten in den Lagerstätten Mato Bula und Da Tambuk weiterhin voran. Diese Projekte sind vollständig genehmigt und werden bis zur Produktion durchgeführt, wobei Tibet Huayu für 100 % der Investitions- und Entwicklungsausgaben verantwortlich ist.

Die Explorationsrechte für die erweiterten Lizenzgebiete Adyabo und Harvest bleiben gültig, und EAM prüft Ziele, darunter das Prospektionsgebiet Halima Hill, 0,5 km südlich des Ressourcengebiets Mato Bula.

News Fazit:

Noch nie hatte East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) so viel Kapital am Konto und dieses Kapital kommt von einer einigen Institution. Damit ein Fonds so viel Dollar investiert, muss das Unternehmen schon sehr gute Karten auf den Tisch gelegt haben.

Diese Karten werden nun offenbar, mithilfe der aktuellen News, auch der Öffentlichkeit präsentiert. Die stärksten Punkte:

Die Bergbaulizenzen wurden bis zum Jahr 2028 verlängert - das bedeutet Rechtssicherheit

wurden - das bedeutet Rechtssicherheit Tibet Huayu Mining Co Ltd., der chinesische Partner, der die Mato-Bula / Da-Tambuk Minen in Betrieb nehmen will, steht quasi "Gewehr bei Fuß" um mit der Minenkonstruktion zu starten.

Was kann man als Investor jetzt erwarten bzw. worauf kann man jetzt spekulieren?

Da alle wichtigen staatlichen Genehmigungen bereits erteilt sind, hakt es nur noch an den regionalen. aber das sollte sich möglicherweise nun schnell ändern. Die kürzlich erfolgte Reaktivierung der Tigray Mines and Energy Agency unter der Übergangsverwaltung spiegelt die zunehmende regionale Stabilität wider. Die neue Führung unter Tadesse Worede hat der wirtschaftlichen Wiederbelebung und der Sanierung der Infrastruktur Priorität eingeräumt. Laut den regionalen Behörden wird der Bergbau als strategische Säule der Erholung anerkannt. Die Zusammenarbeit zwischen regionalen und föderalen Ministerien wurde erneuert, um historische Genehmigungsengpässe und Probleme im Bergbau zu lösen.

Wir glauben fest daran, dass die zuständige Lokalbehörde unter der neuen Chefin den gordischen Knoten, der bislang die Inbetriebnahme der beiden Minen verhindert hat, zerschlagen werden kann und zu dieser Überzeugung könnte möglicherweise auch der Anchises Capital Precious Metal Fund LLC gelangt sein.

Trifft unsere Annahme zu, dann könnte jetzt tatsächlich, in der Nähe des Alltime-Low, ein idealer Investitionszeitpunkt sein. Meinung Redaktion

East Africa Metals Inc.*

WKN: A1T79H, TSXV: EAM

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Während viele Explorationsfirmen jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von einer Goldförderung entfernt sind, wurden bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) alle Vorarbeiten getroffen, um die rund 3 Mio. Unzen, die auf drei Lagerstätten verteilt sind, dem Abbau zuzuführen. ALLE Projekte haben die notwendigen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden! Hier die Übersicht:

First FoKus: Äthiopien - fast 2 Mio. Unzen Gold

Das Adyabo-Projekt:

Alle notwendigen Genehmigungen für eine Inbetriebnahme wurden von den Behörden bereits erteilt. Die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für die Goldprojekte "Mato Bula" und "Da Tambuk", beide Teil des Adyabo-Projekts, weisen auf eine sehr starke Projektökonomie hin - ermittelt bei einem Goldpreis von 1.400 USD pro Unze - heute über 2.000 USD!

Die Tibet Huayu Mining Co. Limited (Shanghai: 601020) ist für die 100%-ige Finanzierung der Baukosten für die Minen Mato Bula und Da Tambuk von Adyabo verantwortlich.

Von der entstehenden Gold(äquivalent)-Produktion bekommt East Africa Metals künftig 30%,(minus Abbaukosten) und dies OHNE EINEN CENT ZU INVESTIEREN!

Das Harvest-Projekt

Die Terakimti-Lagerstätte auf dem Harvest-Projekt hat ebenfalls schon sämtliche behördlichen Erfordernisse erfüllt und deshalb die Genehmigung für die Errichtung einer Mine erhalten.

Auch hier will man nach Adyabo Muster die Förderung starten! Ein LOI mit Zijin Mining, dem größten chinesischen Goldproduzenten, ist unterzeichnet.

Beide Äthiopien-Projekte, die geografisch nur wenige Kilometer voneinander getrennt sind, haben "All-IN" Kosten (Errichtung + Förderkosten) von 500-600 USD pro Unze - das heißt, dass beim derzeitigen Goldpreis ein Reingewinn von ca. 1.500 USD pro geförderter Unze als Reingewinn bleibt.

Spektakulär! Schauen Sie auf die Bohrergebnisse aus der Vergangenheit:

25,7 Meter mit 5,7 g/t Gold einschl. 6 Meter mit 14,64 g/t Gold

einschl. 6 Meter mit 31,55 Meter mit 9,40 g/t Gold einschl. 6 Meter mit 44,33 g/t Gold

einschl. 6 Meter mit 20 Meter mit 4,7 g/t Gold einschl. 5 Meter mit 13,8 g/t Gold

Bisher hat East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) auf den Projekten nur an der Oberfläche gekratzt und dennoch mit extrem niedrigen Explorationskosten eine ansehnliche Ressource verifizieren können. Pro äthiopischer Unze schlagen nur 15 Dollar Explorationskosten zu Buche. Das ist ein fast unerreichter internationaler Spitzenwert. Von 18 möglichen Bohrzielen hat man erst drei genauer untersucht. Bei sogenannten Scout-Bohrungen auf weiteren sechs Abschnitten stieß man IMMER auf Erzmineralisierung - jeder Schuss ein Treffer!

Gute Infrastruktur - in Afrika die Ausnahme, hier Vorhanden!

Befestigte Hauptverkehrsstraße führt mitten durch das Projektgebiet;

Eine Hochspannungsleitung führt mitten durch das Projektgebiet;

Shire, eine 50.000 Einwohner-Stadt, liegt nah am Projektgebiet (aber nicht zu nah);

Wir denken, dass wir nicht erklären müssen, wie wichtig diese Dinge sind, um in Afrika eine Mine in Betrieb zu nehmen. Vor allen Dingen sparen die positiven Gegebenheiten immense Kosten, wenn alles, was in punkto Infrastruktur wichtig ist, schon vorhanden ist. Das ist der Grund, warum die Machbarkeitsstudie der Projekte so überaus positiv ausfällt ujnd einen hohen Return verglichen mit dem erforderlichen Investment verspricht.

Tansania - rund 1 Mio. Unzen Gold

Handeni-Goldprojekt:

Das 9 km² große Handeni-Goldprojekt hat eine Hauptlagerstätte, genannt "Magambazi Hill", die schon durch 442 Bohrlöcher (gesamt 113.692 Meter) definiert wurde, sodass wir eine kombinierte Ressource von über 1 Mio. Unzen Gold sehen.

Handeni ist über ein Netz öffentlicher Straßen in der Umgebung erreichbar. Der Straßenzugang zum Gelände ist über zwei unbefestigte öffentliche Straßen möglich. Die asphaltierten Autobahnen sind ca. 20 km vom Gelände entfernt. Die Wasserkraftwerke Pangani Falls und Hale liefern insgesamt 97 Megawatt Wasserkraft.

Spektakulär! Bohrergebnisse der Vergangenheit:

53 Meter mit 4.32 Gramm pro Tonne Gold

FAZIT

Bessere Voraussetzungen kann man bei einem Afrika-Goldexplorer nicht finden. Es ist alles vorhanden, was man braucht! Genügend Gold in hoher Konzentration und eine beeindruckende Infrastruktur. Hier gibt es also ein mehrfaches Inbetriebnahme-Szenario, das auf wenige Monate ausgelegt ist, nicht auf viele Jahre, wie bei anderen Explorern.

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von East Africa Metals stammen: Andrew Lee Smith

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten

Enthaltene Werte: CA2704101039