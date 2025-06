RS2, ein globaler Anbieter von Zahlungssoftware und Lösungen für die Bearbeitung, hat heute eine Zusammenarbeit mit Visa bekannt gegeben, weltweit führend bei digitaler Bezahlung. Gemeinsam werden sie eine End-to-End-Infrastruktur entwickeln.

Visa wird seine Front-End-Autorisierungsdienste einbringen, während RS2's stabile Infrastruktur die Back-End-Verarbeitung unterstützt. Dank dieser leistungsstarken Kombination steht Banken, Fintechs und Händlern auf der ganzen Welt eine optimierte, skalierbare und sichere Zahlungsplattform zur Verfügung.

In Europa und Lateinamerika werden bereits Implementierungen realisiert. Dies stößt bei Finanzinstituten zunehmend auf Interesse, denn sie suchen nach modernen, flexiblen Lösungen, um der sich abzeichnenden Nachfrage im globalen Zahlungsverkehr gerecht zu werden.

"Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für RS2 auf dem Weg zu internationaler Expansion," sagte Radi Abd El Haj, CEO von RS2. "Indem wir die erstklassige Autorisierung von Visa mit unserer flexiblen Back-End-Technologie verschmelzen, bieten wir unseren Kunden eine nahtlose Lösung, die sich durch Geschwindigkeit, Leistung und globale Expansion auszeichnet."

Die neue Plattform basiert auf RS2's API-first, cloudnativer Architektur, in die Visa's wertsteigernde Dienste und das globale Netzwerk nahtlos eingebettet sind. So können Kunden schnell neue Funktionen starten, effizient währungsübergreifend und in mehreren Ländern und Kanälen tätig werden und die regulatorischen Anforderungen erfüllen alles in einer sicheren Umgebung in Echtzeit.

Die Zusammenarbeit beweist den Ehrgeiz sowohl von Visa als auch RS2: den komplexen Zahlungsverkehr vereinfachen und Unternehmen in der heutigen digitalen Wirtschaft Wachstumsmöglichkeiten bieten. Gemeinsam schaffen sie für Institutionen eine moderne Grundlage, um zu konkurrieren, Innovationen zu verwirklichen und in einer sich schnell wandelnden Finanzwelt zu gedeihen.

Über RS2

RS2 ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen für Zahlungstechnologie und Verarbeitungssysteme. Er bietet eine standardisierte Methode für den Zahlungsverkehr und richtet sich weltweit an Banken, integrierte Softwareanbieter, Zahlungsdienste, unabhängige Vertriebsorganisationen und Unternehmen. RS2's Plattform zeichnet sich als stabile, cloudnative Lösung aus, die sich sowohl für eingehende als auch ausgehende Operationen eignet. Die erweiterte Orchestrierung bietet Kunden Zugriff auf alle Aspekte von geschäftlichen Operationen wie umfassende Analysen, Berichtstools und Funktionen zur Wiederherstellung. So können Unternehmen über eine einzige Integration einfach expandieren und gleichzeitig erhalten sie Einblick in Zahlungsvorgänge und Kundenverhalten. Das steigert die operative Effizienz, die Conversions und die Gewinne. www.RS2.com.

