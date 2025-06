Erfahrene Führungskraft wechselt zu Saviynt, um Partnerstrategie und Expansion voranzutreiben

Saviynt, ein führender Anbieter von Plattformlösungen für cloudnative Identität und Governance, hat heute die Ernennung von Steve Blacklock zum Senior Vice President of Global Partners and Channel Chief bekannt gegeben. Da für Saviynt Partnerschaften an erster Stelle stehen, wird Blacklock alle Aspekte von Saviynt's globaler Partnerorganisation verantworten, strategische Allianzen vertiefen, GTM durch die Vertriebsteams der Partner und von Saviynt erzeugen und neue Partnerschaften entwickeln, die transformatives Wachstum vorantreiben.

Blacklock bringt mehr als 30 Jahre an Erfahrung im Bereich globale Allianzen und Geschäftsentwicklung im Technologiesektor mit. Er kann Erfolge bei der Entwicklung von bedeutenden Partnerschaften vorweisen, die zu transformativen Erfolgen führten. Er kommt von Palo Alto Networks, wo er als Vice President of North American Partner Sales tätig war. Dort führte er Go-to-Market-Initiativen bei GSIs, MSSPs, Cloudanbietern und wertsteigernden Resellern durch, wodurch das Unternehmen dank einem stabilen Partnernetzwerk Marktanteile gewann.

"Steve's Expertise im Hinblick auf den Ausbau von erstklassigen Partnerorganisationen ist genau das, was wir brauchen, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten und unser Versprechen erfüllen, unsere Partner zu unterstützen und Erfolge für unsere Kunden zu beschleunigen," sagte Todd Rotger, Chief Revenue Officer bei Saviynt. "Unter seiner Führung werden wir unsere globale Reichweite ausdehnen, langfristigen, messbaren Wert für Partner erwirtschaften und unsere auf Partnerschaften ausgerichtete Strategie weiterentwickeln."

Vor Palo Alto Networks hatte Blacklock mehrere Führungspositionen inne, unter anderem: Vice President of Strategic Alliances bei Icertis, wo er Partnerschaften mit Microsoft und SAP leitete; Vice President of Global Strategic Alliances bei Citrix, wo er den Wechsel des Unternehmens zu Clouddiensten und Abo-Modellen leitete und mehrere Führungspositionen bei Cisco, unter anderem das Management der milliardenschweren HP-Partnerschaft und Mitglied des Führungsteams, das das VCE-Joint Venture mit EMC und VMware startete. Blacklock hält einen Titel Electrical and Computer Engineering der Queen's University in Kingston, Ontario, und wohnt derzeit in Pleasanton, California.

"Ich freue mich auf meine Tätigkeit bei Saviynt, nachdem ich das Führungsteam getroffen und gehört habe, dass Partner hier an erster Stelle stehen. Das Unternehmen hat einen entscheidenden Punkt erreicht und ich werde mein Bestes tun, um sowohl das Team als auch das Partnernetzwerk zu erweitern, damit verschiedenartige Berater, Lösungen und Technologiepartner vorhanden sind. Die Plattform The Saviynt Identity Cloud ist für unserer Partner eine gute Gelegenheit, um Digital Identity unseren gemeinsamen Kunden als wichtiges strategisches Element für Sicherheit anzubieten, was sowohl unseren Partnern als auch Saviynt zugute kommt. Unsere cloudnative Herangehensweise ermöglicht es uns, durch Innovation und Zusammenarbeit hervorzustechen. Und da der Vorstand die Strategie 'Partner First' stützt, steht dem Erfolg nichts mehr im Wege," fügte Blacklock hinzu.

Über Saviynt

Saviynt ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation zu schützen, wichtige Assets zu sichern und Compliance-Vorschriften einzuhalten. Die Vision von Saviynt ist es, allen Unternehmen eine sichere und regelkonforme Zukunft zu bieten. Das Unternehmen ist bekannt als Branchenführer im Bereich Identitätssicherheit, der führende Marken, Fortune 500-Unternehmen und Regierungsbehörden durch seine modernen Lösungen schützt. Mehr Informationen finden Sie unter: www.saviynt.com.

