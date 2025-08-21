Anzeige / Werbung

Palo Alto Networks: Starkes Wachstum & KI-Sicherheit - ist die Cybersecurity-Aktie jetzt ein Kauf?

Seit der Gründung 2005 durch Nir Zuk hat sich Palo Alto Networks vom Pionier einer neuartigen "Next-Generation Firewall" zu einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich Cybersecurity entwickelt. Der Börsengang 2012 war der Startschuss für eine dynamische Wachstumsphase, in der das Unternehmen durch eigene Innovationen und zahlreiche Übernahmen sein Portfolio stetig erweiterte. Heute deckt Palo Alto mit seinen Plattformen Strata, Prisma und Cortex die gesamte Bandbreite von Netzwerksicherheit über Cloud-Schutz bis hin zu KI-gestützten Sicherheitsoperationen ab - und zählt die größten Konzerne weltweit zu seinen Kunden.

Aktuell sorgt das Unternehmen nicht nur mit starken Quartalszahlen, sondern auch mit der geplanten 25-Milliarden-Dollar-Übernahme von CyberArk für Schlagzeilen. Damit rückt das Thema Identity & Access Management noch stärker in den Fokus. Gleichzeitig investiert Palo Alto in KI-Sicherheit und Lösungen für eine Zukunft mit Quantencomputern. Ob die Aktie nach diesem Wachstumsschub und der positiven Prognose für 2026 weiteres Potenzial bietet oder bereits zu hoch bewertet ist, besprechen wir in der heutigen Analyse - inklusive Chart-Check mit dem Freestoxx-Tool.

