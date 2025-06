ProAmpac, ein Marktführer im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, hat gemeinsam mit ScottsMiracle-Gro einen innovativen Standbodenbeutel für Ortho Home Defense Max entwickelt. Diese neue Verpackung vereint die Stabilität starrer Behälter mit der Effizienz flexibler Verpackungen und bietet Verbrauchern eine praktische und nachhaltigere Alternative.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624585986/de/

ProAmpac partners with ScottsMiracle-Gro to introduce a groundbreaking spouted pouch for Ortho Home Defense Max.

"Die neue Verpackung von Ortho Home Defense Max ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Verbraucherfreundlichkeit", sagte Keith Miller, Senior Packaging Engineer bei ScottsMiracle-Gro. "Durch die Einführung des Standbodenbeutels haben wir unsere Kunststoffverpackungen stark reduziert und gleichzeitig sichergestellt, dass unsere Kunden weiterhin die leistungsstarken Schädlingsbekämpfungsmittel erhalten, denen sie vertrauen."

Dieses Design nutzt die chemikalien- und UV-beständige Druck- und Laminierlösung von ProAmpac, die für Stabilität und Produktintegrität sorgt und gleichzeitig die Nachhaltigkeit verbessert. Der Standbodenbeutel, der in enger Zusammenarbeit mit ScottsMiracle-Gro entwickelt wurde, ermöglicht es Verbrauchern, ihr vorhandenes Dosiersystem bequem aufzufüllen, anstatt ein neues kaufen zu müssen. Dies trägt zu mehr Verbraucherfreundlichkeit bei und reduziert die pro Stück erforderliche Menge an Kunststoff. Durch die Umstellung von einem starren Behältnis auf einen flexiblen Beutel wird 90 weniger Kunststoff eingesetzt. Die neue Verpackung hat deutlich weniger Gewicht und eignet sich besser für den E-Commerce-Vertrieb. Der Beutel fasst dieselbe Menge an Schädlingsbekämpfungsmittel bei erheblich geringerer Umweltbelastung.

"Wir wollten eine Verpackungslösung entwickeln, die Nachhaltigkeitsziele erfüllt, ohne die Leistung zu schmälern", sagte Isha Labhasetwar, Product Development Manager bei ProAmpac. "Durch die Umstellung von einem starren Behältnis auf einen flexiblen Beutel wird nicht nur der Kunststoffabfall reduziert. Das innovative Design verbessert auch die Verbraucherfreundlichkeit und ist besser für den E-Commerce optimiert."

Der Standbodenbeutel für Ortho Home Defense Max setzt mit seinem innovativen Design und seiner Nachhaltigkeit neue Maßstäbe für ökologisch verantwortliche Verpackungen im Rasen- und Gartenbereich.

Für weitere Informationen zu den nachhaltigen Lösungen von ProAmpac kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624585986/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Whitney Miles

ProAmpac

(617) 721-7040

Whitney.Miles@ProAmpac.com