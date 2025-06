ABB Ltd / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

ABB zählt laut TIME zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt



25.06.2025 / 07:02 CET/CEST





ZÜRICH, SCHWEIZ, 25. Juni 2025

ABB sichert sich Platz 14 im Ranking der «World's Most Sustainable Companies 2025» von TIME Magazine und Statista

In der Schweiz belegt ABB über alle Branchen hinweg Rang 3 der nachhaltigsten Unternehmen

Bewertetet wurden Kriterien wie nachhaltige Geschäftspraktiken, Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -bewertungen, Berichterstattung und Transparenz, Umweltschutz und soziale Verantwortung

ABB hat in der jüngst erschienenen Rangliste der «World's Most Sustainable Companies 2025» des TIME Magazine Platz 14 erreicht. Zugleich belegt ABB in der Schweiz branchenübergreifend Rang 3 in der Liste der nachhaltigsten Unternehmen. TIME und Statista bewerteten mehr als 5 000 Unternehmen, die gemessen an Faktoren wie Umsatz, Marktkapitalisierung und öffentliche Bekanntheit zu den grössten und einflussreichsten der Welt zählen. In einem transparenten, strengen, vierstufigen Verfahren wurden die Top-500-Unternehmen aus 35 Ländern und 21 Sektoren ermittelt, wobei mehr als 20 Indikatoren herangezogen wurden. Bewertet wurden die Unternehmen anhand von Kriterien wie nachhaltiger Geschäftspraktiken, Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -ratings, Berichterstattung und Transparenz sowie Umweltschutz und soziale Verantwortung. Die Bewertung richtete sich nach einem Gesamtnachhaltigkeitsscore mit maximal 100 erreichbaren Punkten - ABB erzielte einen Wert von 81.92.

«ABB hat es unter die Top 15 der 'World's Most Sustainable Companies 2025' geschafft. Dies ist ein klarer Beleg für den Erfolg unserer Strategie, Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen zu verankern und den Fokus dabei auf Transparenz und Verantwortlichkeit zu legen», sagte Anke Hampel, Group Head of Sustainability von ABB. «Ziel unserer Nachhaltigkeitsagenda ist es, eine kohlenstoffarme Gesellschaft zu ermöglichen, Ressourcen zu schonen und den sozialen Fortschritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft zu fördern. Als globale Technologieführerin in der Elektrifizierung und Automatisierung helfen wir unseren Kunden, ihren Energieverbrauch zu optimieren, Emissionen zu senken und den Übergang zu einem resilienteren und ressourceneffizienteren Betrieb zu beschleunigen.»

ABB hat sich ehrgeizige wissenschaftsbasierte Netto-Null-Ziele gesetzt, die von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurden. Gegenüber Referenzwerten von 2019 will das Unternehmen seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 um 80 Prozent und bis 2050 um 100 Prozent senken. 2024 konnte ABB deutliche Fortschritte melden: So reduzierte sie ihre Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen gegenüber 2019 um 78 Prozent und ihre Scope-3-Emissionen gegenüber 2022 um 8 Prozent.

Darüber hinaus wurde ABB von der globalen Non-Profit-Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) für ihre führende Transparenz und Leistung im Klimabereich gewürdigt und im April 2025 in die jährliche «A-Liste» von CDP aufgenommen. Zudem erhielt ABB bei den MSCI ESG Ratings im Mai 2025 die Bestnote AAA (auf einer Skala von AAA bis CCC).

Hier erfahren Sie mehr über die Strategie und Fortschritte von ABB im Bereich Nachhaltigkeit: https://global.abb/group/en/investors/annual-reporting-suite

