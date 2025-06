EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data Group mit Platzierung auf TOP500-Liste für Londoner KI-Cluster der Spitzenklasse ausgezeichnet

Top Ten KI-optimierte Supercomputer in Europa in Zusammenarbeit mit HPE

Northern Datas NVIDIA-H100-Cluster in London ist laut maßgeblichen Benchmarks der effizienteste seiner Größenordnung

Das gleiche Cluster-Design wird in der gesamten NVIDIA H100 Tensor Core-Anlage von Northern Data eingesetzt

Frankfurt/Main - 25. Juni 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "Northern Data"), ein führender Anbieter von Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), gibt bekannt, dass ihr Taiga Cloud HPE Cray XD670-Cluster in London auf Platz 26 der TOP500-Liste eingestuft worden ist. In der hoch angesehenen Liste werden die 500 leistungsstärksten kommerziell erhältlichen Computersysteme der Welt aufgeführt. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Northern Data, höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung in der KI- und HPC-Infrastruktur zu liefern. Der in London ansässige Cluster ist nun als das hochwertigste HPC-System seiner Größe anerkannt.



Die wichtigsten Merkmale dieses Clusters, die Northern Data auszeichnen: Klassenbeste NVIDIA H100-Leistung in dieser Größenordnung: Mit einer beeindruckenden Linpack-Leistung von 78,20 PFlop/s und einer theoretischen FP64-Spitzenleistung von 106,28 PFlop/s ist der Cluster von Northern Data das effizienteste und robusteste NVIDIA H100-basierte System in dieser Größenordnung und setzt einen neuen Standard für Spitzenleistungen in der Branche. Für KI-Workloads hat der Cluster eine Spitzenleistung von 3,86 ExaFlop/s FP8 und 1,93 ExaFlop/s FP16 und demonstrierte eine MFU von 50-60 % für das Pre-Training moderner LLMs. Diese Zahlen unterstreichen den effizientesten H100-Einsatz dieser Größe, optimiert für anspruchsvolle KI- und HPC-Workloads.

Innovatives, rail-optimiertes InfiniBand NDR400 für extrem niedrige Latenzzeiten und maximalen Durchsatz. Nachhaltiger Betrieb: Konzipiert für Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen.

John Hoffman, COO der Northern Data Group, kommentierte: "Northern Data hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine umfassende HPC-Software- und Hardware-Infrastrukturplattform bereitzustellen, die die schnelle Entwicklung, Einführung und Bereitstellung von KI-Anwendungen in großem Maßstab ermöglicht. Unsere Platzierung in der TOP500-Liste ist ein Beweis für die Qualität und Skalierbarkeit unseres H100-Clusters und für unsere unermüdliche Konzentration auf die Bereitstellung von Lösungen, die die Erwartungen unserer weltweiten Kunden übertreffen."



Trish Damkroger, HPE Senior Vice President und General Manager, HPC und AI Infrastructure Solutions kommentierte ebenfalls: "Wir gratulieren Northern Data herzlich zu dieser herausragenden Leistung und sind stolz auf unsere Partnerschaft. Gemeinsam fördern wir operative Exzellenz, realisieren ambitionierte Ziele und treiben Innovationen sowie die Entwicklung von KI und wissenschaftlicher Forschung in bislang unerreichter Geschwindigkeit voran."



Über Northern Data Group: Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



