HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien der Hornbach Holding zwar von 100 auf 105 Euro angehoben, die Papiere aber nach der guten Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien stark gewesen, schrieb Benjamin Thielmann in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die Bewertung der Aktien sei aber nicht mehr allzu attraktiv und der Abschlag zur Konkurrenz zumindest partiell gerechtfertigt./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006083405

© 2025 dpa-AFX-Analyser