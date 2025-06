Die Bundesregierung will in ihrer Amtszeit bis 2029 die Infrastruktur mit 166 Mrd. EUR modernisieren. Von der Summe sind knapp 107 Mrd. EUR für die Schiene, fast 52 Mrd. EUR für Bundesstraßen und knapp 8 Mrd. EUR für Wasserwege vorgesehen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. In den Jahren 2020 bis 2024 waren es zusammen 102 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...