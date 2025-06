HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel fpr die Aktien von Continental von 88 auf 78 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Angesichts der Outperformance gegenüber dem europäischen Autosektor sei das weitere Potenzial begrenzt, schrieb Marc-Rene Tonn in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttags. Er kappte nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers seine Wachstums- und Ergebnisprognosen./ag/tih



