So etwas gab es in der Börsenhistorie relativ selten: Direkt nach einem kräftigen Anstieg der Ölpreise drehten diese Intraday wieder nach unten und setzten den Kursrückgang auch am Tag darauf fort. So verlor Brent-Öl in der Spitze knapp 20 Prozent an nur einem Tag. Im Zuge dessen ging es auch mit den Aktienkursen von BP oder Shell deutlich nach unten.

Den vollständigen Artikel lesen ...