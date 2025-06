Vancouver, British Columbia - 24. Juni 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSXV: EAM) ("EAM" oder das "Unternehmen") freut sich, aktuelle Informationen zu seinen Goldprojekten in Äthiopien, den jüngsten regulatorischen und geopolitischen Entwicklungen in der Region Tigray und den Fortschritten, die seine Partner beim Ausbau von wichtigen Assets in Richtung Produktion erzielt haben, bereitzustellen.

Wichtigste Eckdaten:

- Verlängerung der Bergbaulizenzen von EAM für Adyabo und Harvest um vier Jahre bis 2028.

- Erneutes Engagement der Bergbau- und Energiebehörde von Tigray unter der regionalen Übergangsverwaltung.

- Positive wirtschaftliche Entwicklungsinitiativen in der Region Tigray, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheitsbedingungen und der Stärkung der administrativen Unterstützung für die Wiederaufnahme des Bergbaus in der Region liegt.

- Tibet Huayu Mining Co Ltd. ("Tibet Huayu") bestätigt sein fortgesetztes Engagement für den Ausbau der Goldlagerstätten Mato Bula und Da Tambuk in Richtung Produktion.

Betriebstätigkeiten in Äthiopien

EAM hält eine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) von 30 % am Projekt Adyabo und eine 70%ige Beteiligung am Projekt Harvest. Die beiden Projekte befinden sich in der Region Tigray im Norden Äthiopiens und beherbergen zusammengenommen Goldäquivalentressourcen im Umfang von 756.000 Unzen in der Kategorie "angedeutet" und 430.000 Unzen in der Kategorie "vermutet". Im Jahr 2024 gewährte das äthiopische Bergbauministerium eine Verlängerung der Erschließungsphase für beide Projekte um vier Jahre, wodurch die Gültigkeit der Lizenzen von EAM und seinen Partnern bis 2028 gewährleistet ist.

Regulatorische Entwicklungen in Tigray

Die jüngste Reaktivierung der Bergbau- und Energiebehörde von Tigray unter der Übergangsverwaltung ist ein Zeichen für die zunehmende Stabilität in der Region. Die neue Führung unter Tadesse Worede hat der wirtschaftlichen Wiederbelebung und der Sanierung von Infrastruktureinrichtungen Priorität eingeräumt. Laut den regionalen Behörden wird der Bergbau als strategische Säule für den Wiederaufschwung anerkannt, wobei die abermalige Abstimmung zwischen den regionalen und föderalen Ministerien dazu beitragen sollte, Engpässe bei Genehmigungsverfahren zu beseitigen und Probleme mit handwerklichem Bergbau anzugehen.

EAM begrüßt diese Entwicklungen und ist weiterhin optimistisch, dass rechtliche Klarheit und eine Unterstützung von Seiten der Verwaltung seine Fähigkeit verstärken werden, seine Assets in der Region Tigray auszubauen.

Aktivitäten des Partners

Tibet Huayu, der strategische Partner von EAM, bemüht sich nach wie vor um die Finanzierung und Förderung der Minenplanung und der Vorerschließungsaktivitäten bei den Lagerstätten Mato Bula und Da Tambuk. Diese Projekte sind vollständig genehmigt und EAM ist bis zur Produktion nicht zu einer Kostenübernahme verpflichtet, denn Tibet Huayu trägt 100 % der Kapital- und Erschließungsausgaben.

Die Explorationsrechte für die weiter gefassten Lizenzgebiete Adyabo und Harvest haben weiterhin Gültigkeit und EAM prüft Ziele wie das Prospektionsgebiet Halima Hill, das 0,5 km südlich des Ressourcengebiets bei Mato Bula liegt.

Ausblick

EAM setzt sich weiterhin entschlossen dafür ein, den Wert seiner äthiopischen Goldprojekte durch eine partnerschaftliche Entwicklungsstrategie zu erschließen. Das Unternehmen wird das sich entwickelnde politische und regulatorische Umfeld weiter im Auge behalten und setzt seinen Austausch mit föderalen und regionalen Stakeholdern fort.

Verlängerung des Vertrags mit der Marketingfirma BullVestor Medien GmbH

EAM hat den Vertrag zwecks Erbringung von digitalen Marketingleistungen mit der BullVestor Medien GmbH ("BullVestor") und ihrem Geschäftsführer Helmut Pollinger - beides Parteien, die in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen stehen - verlängert. Die Dienstleistungen sehen die Erstellung von Inhalten, die strategische Planung, die Schaltung digitaler Werbung und die Überwachung des Fortschritts und der Ergebnisse von digitalen Kampagnen vor. Die Firma BullVestor hat ihren Sitz in Österreich und nimmt als Kommunikationsagentur Investoren und potenzielle Anleger in Europa ins Visier.

Der ursprüngliche Vertrag trat am 5. April 2024 in Kraft und lief bis zur kürzlichen Ausschöpfung des ursprünglichen Budgets von 45.000 $ (weitere Einzelheiten zum ursprünglichen Vertrag entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 5. April 2024). Im Rahmen des verlängerten Vertrags hat das Unternehmen ein zusätzliches Budget in Höhe von 45.000 $ für die laufenden Dienstleistungen eingeplant und an BullVestor entrichtet. Das zusätzliche Entgelt, das an BullVestor gezahlt wurde, umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Abgesehen von diesem Vertrag unterhält das Unternehmen keine Beziehungen zu BullVestor oder Herrn Pollinger. Herr Pollinger besitzt derzeit 1,48 Millionen EAM-Aktien, die er vor mehr als 36 Monaten erworben hat. BullVestor und Herr Pollinger haben sich bereit erklärt, während der verlängerten Werbekampagne keine Wertpapiere des Unternehmens zu veräußern.

Über East Africa Metals

Zu den Hauptvermögenswerten des Unternehmens zählen eine Nettogewinnbeteiligung von 30 % an den Minen Mato Bula und Da Tambuk (zusammen das "Konzessionsgebiet Adyabo") sowie eine Projektbeteiligung von 70 % am polymetallischen VMS-Explorationsprojekt Harvest in der Region Tigray in Äthiopien. Zusätzlich steht dem Unternehmen eine Nettoertragsbeteiligung von 30 % am Bergbaubetrieb Magambazi in der Region Tanga in Tansania zu.

EAM hat seit 2005 66,8 Millionen US$ in die Exploration in Afrika investiert und hat Ressourcen im Umfang von insgesamt 2,8 Millionen Unzen Gold und Goldäquivalent identifiziert, was Entdeckungskosten von im Schnitt 24 US$ pro Unze entspricht.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Andrew Lee Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nick Watters, Business Development

Telefon +1 (604) 488-0822

E-Mail investors@eastafricametals.com

Webseite http://www.eastafricametals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch zukunftsgerichtete Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "antizipieren", "glauben", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "budgetieren", "zeitlich planen", "können", "werden", "könnten", "dürften", "sollten", "andeuten" oder Abwandlungen dieser Wörter bzw. ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken erkannt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von East Africa zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von East Africa wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Zeitplan für den Erhalt der Bergbaugenehmigung; Zeitplan für die Erschließung des Bergbaus; prognostizierte Haufenlaugungsgewinne; frühe Exploration; Abschluss der Vereinbarung mit dem Explorations- und Erschließungsunternehmen, um das Magambazi-Projekt voranzutreiben oder andere Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen zu identifizieren; Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; Verfügbarkeit von Kapital; Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen von East Africa, einschließlich der anfänglichen Mineralressource für die Konzessionsgebiete Adyabo, Harvest und Magambazi; Zins- und Wechselkurse; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von Bohrausrüstung und Zugang; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; staatliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Steuerrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Kapitalausgaben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Personalbeziehungen; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung strategischer Metalle, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen und Gehalte von Reserven; Streitigkeiten um Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne sowie jene Risikofaktoren, die im Lagebericht des Managements (MD&A) von East Africa für die drei Monate und neun Monate zum 30. September 2024 und für das Jahresende zum 31. Dezember 2024 sowie im Antrag auf Börsenzulassung von East Africa vom 8. Juli 2013 dargelegt sind Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die angegebenen Werte für den Gold-, Kupfer- und Silbergehalt sind In-situ-Werte. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geschätzten Mengen auch tatsächlich produziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den rechtzeitigen Abschluss der Finanzierung, den zeitnahen Abschluss der endgueltigen Vereinbarung fur das Konzessionsgebiet Handeni, den Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreis, die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink, die Fähigkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten durchzuführen, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen; die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Erneuerung oder Erweiterung von Explorationslizenzen; den behördlichen Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten und andere Annahmen und Faktoren, wie sie hier beschrieben sind. Obwohl East Africa versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen aktualisiert oder revidiert zukunftsgerichtete Informationen nicht, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, es sei denn, das Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80124Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80124&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2704101039Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19513481-east-africa-metals-stellt-update-projekten-aethiopien-regionalen-entwicklungen-bereit-verlaengert-marketingvereinbarung-bullvestor