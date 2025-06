Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine kräftigen Vortagesgewinne verteidigt und ist freundlich in den Handel gestartet. Zwar sei die Lage in Nahost weiterhin fragil, die Waffenruhe scheine aber immerhin zunächst zu halten, sagen Händler. Derweil sorgten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses für leicht höhere Erwartungen auf möglicherweise doch zwei Zinssenkungen in den USA im laufenden Jahr ...

