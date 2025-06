Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch etwas fester in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.679 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens Energy, Rheinmetall und Qiagen, am Ende die Aktien der Deutschen Telekom, der Deutschen Post und von Continental.



"Der Aktienmarkt steuert nach der Waffenruhe im Nahen Osten auf ein optimistisches Szenario zu", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die geopolitischen Risiken sind deutlich gesunken, das Gewinnwachstum bleibt robust und der Dax notiert nur noch rund drei Prozent unter seinem Allzeithoch."



Die Investoren würden den Konflikt im Nahen Osten eher durch die Rohstoffbrille sehen, erläuterte der Analyst. Sie würden jedoch nicht das komplette Risiko aus ihren Portfolios nehmen.



"Hält die neuerliche Begeisterung an der Börse an, könnten auch die großen Indizes in den USA ihre Konsolidierung nach oben verlassen. Die vergangenen drei Wochen führten bereits zu einer besseren Entwicklung von US-Aktien gegenüber europäischen Titeln", so Stanzl. "Allerdings könnte die bald startende Berichtssaison zeigen, dass die Ertragskraft der Unternehmen unter der unsicheren Zollpolitik leidet. Wenn die Kurse jetzt weiter steigen, dann heißt das auch, dass die Anleger darauf spekulieren, dass US-Präsident Trump vor dem 9. Juli wieder kneift und es zu keiner Rückkehr der reziproken Zölle kommt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1603 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8618 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 68,30 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





