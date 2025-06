Die Neuzulassungen von Elektroautos entwickeln sich in der EU stabil aufwärts: So kamen im Mai knapp 143.000 neue Elektroautos hinzu, was auf das bisherige Jahr gesehen zu 700.000 Neuzulassungen führt. Tesla muss in der EU weiter Einbußen verkraften, eine leichte Erholungstendenz ist aber auszumachen. Im Mai sind in der EU exakt ein Viertel mehr Elektroautos registriert worden als im Vorjahr. Laut dem Branchenverband ACEA kamen 142.776 Batterie-elektrische ...

