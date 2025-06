Keine Zinssenkung vor September. Fed-Chair Jerome Powell erteilt den Spekulationen eine klare Absage, dass der nächste Zinsschritt bereits im Juli vorgenommen wird. EDF will den Fokus auf das AKW-Geschäft verstärken. Der neue CEO will Geschäftsteile abstoßen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Tesla weiter unter Druck. In Europa sinken die Neuzulassungen für den EV-Hersteller im fünften Monat in ...

