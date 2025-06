NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Alistair Campbell am Mittwoch anlässlich der Nachricht, dass ein Vermarktungspartner für FYB203 - einem Nachahmer-Medikament des Augenheilmittels Eylea - für den nordamerikanischen Markt gefunden wurde. Er wies darauf hin, dass das Mittel in seinem Modell für das Biotech-Unternehmen jedoch nur einen kleinen Teil ausmache./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 02:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 02:22 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWVY8

© 2025 dpa-AFX-Analyser