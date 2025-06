© Foto: brijith vijayan - picture alliance / Shotshop

Der Hersteller von Biosimilars Formycon hat sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld besorgt. Die Nachfrage war so hoch, dass das Angebot vorzeitig beendet wurde.Die erste Hälfte des Börsenjahres neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. Viele Anlegerinnen und Anleger von Biosimilar-Hersteller Formycon dürften 2025 angesichts der Verluste in Höhe von 46,6 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel bereits abgeschrieben haben - doch damit könnten sie vorschnell das Handtuch geworfen haben, denn der Turnaround der Aktie kommt in Fahrt! Eine Bodenbildung der Aktie konnte nach dem Crash im Februar bereits in den vergangenen drei Monaten beobachtet werden. Die zunehmend konstruktiven Tendenzen in der …