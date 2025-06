25. Juni 2025 / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. ("West Red Lake Gold" oder "WRLG" oder das "Unternehmen") (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, ein Update zum intensivierten Betrieb in der Mine Madsen in Red Lake, Ontario, bereitzustellen.

Nach dem tödlichen Unfall in der Mine am Morgen des 16. Juni wurden die Mine und die Mühle geschlossen. Die Mühle nahm nach ungefähr 40 Stunden den Betrieb wieder auf. Die Mine folgte 12 Stunden nach der Mühle und erreichte dank der Verfügbarkeit von Personal rasch wieder volle Betriebskapazität.

"Natürlich mit Ausnahme des tragischen Unfalls unter Tage, schreitet die Intensivierung des Betriebs in der Mine Madsen gut fort", äußerte Shane Williams, President und CEO. "Der Erzgehalt in der Mühle stieg im Juni an, als wir von gemischtem Material mit generell geringerem Gehalt, das während des Massenprobeprogramms gelagert und im Mai verarbeitet wurde, zu frisch gewonnenem Material, das künftigen durchschnittlichen Erzgehalt besser repräsentiert, übergingen. Die Mühle verarbeitete durchschnittlich 650 Tonnen pro Tag mit einer Goldrückgewinnung von 95 % und wurde mehrmals problemlos auf höheren Gehalt getestet.

Wir freuen uns darauf, die Abbauraten in den nächsten Monaten zu erhöhen, sobald weitere Ausrüstung eintrifft und wir Zugang zu zusätzlichen Abbaugebieten haben."

Die Mine Madsen nahm am 11. Mai den Hochfahrbetrieb auf. Zu Beginn bestand das Mahlgut überwiegend aus sogenanntem Sill-Material, das während des Großprobenprogramms zwischengelagert worden war - in dieser Phase wurde ausschließlich Strossenmaterial verarbeitet. Sill-Material wird beim Vortrieb der Sohlenzugänge abgebaut und weist typischerweise geringere Gehalte auf als Strossenmaterial.

Mit dem Hochfahren des Abbaus hat sich der Erzgehalt des zu verarbeitenden Materials erhöht. Der verarbeitete Goldgehalt stieg von etwa 3 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") in den ersten beiden Junitagen auf durchschnittlich 6,5 g/t Au im Zeitraum vom 12. bis 15. Juni, da der Anteil von Strossenmaterial gegenüber dem Sill-Material zugenommen hat. Das aktuell durch die Mühle laufende Material weist nun im Allgemeinen Gehalte auf, die mit denen der Großprobe aus der Madsen-Mine vergleichbar sind. Die beobachtete Schwankung der Gehalte - einschließlich Tage mit auffällig hohen Goldwerten - liegt im erwarteten Bereich für ein Lagerstättenprofil dieser Art.

Abbildung 1. Durchschnittlicher verarbeiteter Goldgehalt über vier Tage von 11. Mai bis 15. Juni. Ab Anfang Juni wurde Strossenmaterial in die Verarbeitung zugefügt.

Die im Jahr 2025 verarbeitete Tonnage stammt hauptsächlich aus South Austin und McVeigh. Der Abbau in diesen Gebieten wird im Jahr 2025 weitergehen und auch eine Reihe von priorisierten Kammern in Austin umfassen.

Die Mine produzierte konsistent 650 Tonnen Erz pro Tag. Die Mühle begann mit einer Kapazität von 650 Tonnen pro Tag, und diese Rate wurde konstant aufrechterhalten und die Fähigkeit zu höheren Raten unter Beweis gestellt (Abbildung 2). Die Rückgewinnung aus der Mühle lag konstant bei durchschnittlich 95 % (Abbildung 3).

Abbildung 2. Durchschnittliche täglich verarbeitete Tonnage vom 11. Mai bis 15. Juni.

Abbildung 3. Durchschnittliche tägliche Goldrückgewinnung in der Mühle vom 11. Mai bis 15. Juni.

Die Systeme zur Behandlung von Abraum und Wasser funktionieren wie geplant.

Das Unternehmen hat in diesem Jahr bisher 5.250 Unzen Gold, zu einem Durchschnittspreis von 3.330 US-Dollar pro Unze, verkauft. Eine weitere Goldausschüttung ist für heute, Mittwoch, den 25. Juni, geplant.

Das Unternehmen baut seine Flotte an Bergbauausrüstung weiter aus. Ein R1300G Caterpillar-Schaufellader traf letzte Woche ein. Zwei weitere Epiroc 42-Tonnen-Laster wurden bestellt und sollen im August und September vor Ort eintreffen. Drei Komatsu 4-Yard-Schaufellader sind bestellt, mit erwarteten Lieferterminen im Juli. Zwei Maclean-Bolter sind bestellt, mit Lieferung im Juli und September.

Abbildung 4. Ein Untertage-Lader wird am 18. Juni an die Mine Madsen geliefert.

Die zwei unterirdischen Bohranlagen in Madsen führten insgesamt 38.393 Meter Definitionsbohrungen im Jahr 2025 aus, wobei bisher 19,904 Meter im 2. Quartal gebohrt wurden. Die jüngsten Bohrarbeiten konzentrierten sich auf die Erweiterung und nähere Bestimmung der hochgradigen Linsen in South Austin, die bereits am 27. Mai, 13. Mai und 26. Februar berichtet wurden.

Die in dieser Pressemeldung dargestellten Grafiken zeigen Daten bis zum 15. Juni, dem Tag vor dem Unfall. Daher sind Unregelmäßigkeiten aufgrund der Schließung und Wiederaufnahme des Betriebs nicht berücksichtigt.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktiven Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

"Shane Williams"

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "antizipieren", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Management's Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80127Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80127&tr=1



