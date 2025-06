Der Goldpreis steigt, da die Wetten auf Zinssenkungen der Fed die USD-Bullen in die Defensive drängen.Zweifel an der Haltbarkeit des Waffenstillstands zwischen Israel und Iran unterstützen ebenfalls den Rohstoff.Händler freuen sich auf die wichtigen US-Makrodaten dieser Woche für neuen Schwung. Der Goldpreis (XAU/USD) behält in der ersten Hälfte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...