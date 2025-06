ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 225 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit dem Zwischenbericht vor einigen Wochen sei Oracle wohl der am heißesten diskutierte Softwarewert, schrieb Karl Keirstead in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Einschätzung sei nicht einhellig optimistisch, es gebe durchaus Margensorgen. Er geht aber davon aus, dass die Aktien auch bei einem Margenrückgang gut laufen können. Die Hauptsache ist aus Keirsteads Sicht, dass die Wachstums- und KI-Story intakt bleibt./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 00:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

© 2025 dpa-AFX-Analyser