FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.06.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 33 (74) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 550 (700) PENCE - BERENBERG RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 365 (330) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TELECOM PLUS TARGET TO 2580 (3180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MEARS PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 585 (560) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 600 (649) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1310 (1330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1370 (1280) P - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3763 (2800) PENCE - 'NEUTRAL'
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