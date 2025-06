Nach langer Zeit des Rückgangs wurden 2024 in Österreich 0,2 Prozent mehr Fläche an Sonnenkollektoren installiert als im Vorjahr. Die Steiermark wies einen besonders großen Zuwachs auf. Erstmals seit 2009 erreichte der Solarthermie-Markt in Österreich im Jahr 2024 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt die kürzlich veröffentlichte Marktstatistik des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Der leichte Anstieg der abgesetzten Solarkollektorfläche von 0,2 Prozent deutet ...

