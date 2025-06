Wetzlar - Das deutsche Kamera-Traditionsunternehmen Leica will zum 100-jährigen Jubiläum ein Smartphone in Europa auf den Markt bringen.



"Es hat Leica-Preise und zu rechnen ist es, wenn alles klappt, im Herbst, irgendwann", sagte Leica-Aufsichtsratschef Andreas Kaufmann den Sendern RTL/ntv am Mittwoch. Zu den Preisen sagte er: "Ein Apple ist auch vierstellig."



In den kommenden Jahren habe das Unternehmen noch viel vor, so Kaufmann. "Tradition ist nicht das Anbeten der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers." Leica bleibe auch nach 100 Jahren unabhängig, sagte der Aufsichtsratschef. "Leica steht nicht zum Verkauf. Wir glauben, dass wir die nächsten zehn Jahre als Familie noch einiges leisten können."





