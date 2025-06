Unterföhring (ots) -"Ein Analalphabet kann lernen und schreiben nicht", erklärt Beauty Elsa (19). "Lesen.", korrigiert sie Nerd Aaron (26). "Ein Analalphabet kann lernen und lesen nicht.", versucht sie es ein zweites Mal. "Lesen und schreiben nicht." Der dritte Anlauf sitzt. Während Elsa ihr Köpfchen trainiert, macht Nerd-Nesthäkchen Darius (19) etwas ganz anderes zum ersten Mal: Bei einem Bad im Whirlpool mit Beauty Shakira (26) wagt der Fakten-Nerd den Sprung ins kalte Wasser und geht erstmals in seinem Leben auf Tuchfühlung mit dem weiblichen Geschlecht. Erkennt er den Unterschied zwischen einer operierten und einer nicht-operierten Brust? Sein Fazit: "Ich fand beide auf ihre eigene Weise ziemlich ... okay."In der neuen Staffel "Beauty & the Nerd" stoßen Logik auf Lipgloss und Fashion auf Fantasy für einen Culture Clash der Extraklasse. Was können die Beautys und die Nerds noch an wichtigen Dingen voneinander lernen? Wer profitiert am meisten von den Fähigkeiten des anderen? Wer überwindet seine Komfortzone und sprengt alle Erwartungen? Die Antwort gibt es in "Beauty & the Nerd", ab Donnerstag, 26. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben oder kostenlos im Stream auf Joyn.Diese Beautys hoffen auf einen Crash-Kurs in Clash of Clans und Coding- Laura Blond (28), Realitystar- Julia (30), Playmate- Max (27), Realitystar- Elsa (19), gelernte Friseurin- Christina "Shakira" (26), OnlyFans-Model- Anna (32), Radiomoderatorin- Maria (39), Realitystar- Chanelle (27), SchlagersängerinDiese Nerds säen den Samen für ein neues, starkes Selbstbewusstsein- Darius (19), Fakten-Nerd- Sebastian (28), Flugzeug-Nerd- Sammy (21), Gaming-Nerd- Hai (27), Zauber-Nerd- Jannik (26), Emo-Nerd- Aaron (26), Fantasy-Nerd- Sascha (21), 3d-Druck-Drachen-Nerd- Sarah (35), Tattoo-NerdinWeitere Infos auf https://presse.prosieben.de/beautynerd."Beauty & the Nerd" - ab 26. Juni donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf JoynPressekontakt:Katrin Dietz / Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 / - 1174email: katrin.dietz@seven.one / emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennes / Jenny-Fabienne Karasphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 / - 1180email: isabella.toennes @seven.one / jenny_fabienne.karas@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6062711