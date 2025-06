Amazon ist bereits einer der größten Konzerne auf dem Planeten, und das nicht nur gemessen am Börsenwert. In vielen Ländern ist der Internet-Gigant heute einer der größten Arbeitgeber und mit AWS zugleich der größte Anbieter von Cloud-Diensten. Satt ist man deshalb aber noch lange nicht. Es wird fleißig weiter am Wachstum gefeilt, was die Anleger freuen dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...