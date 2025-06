© Foto: Riccardo Milani - HANS LUCAS

Worldline soll betrügerische Kunden gedeckt haben. Nach den Enthüllungen verlor die Aktie über 20 Prozent an Wert. Das Vertrauen der Märkte ist schwer erschüttert. Was ist bei dem französischen Zahlungsdienstleister los?Die Aktie des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline ist am Mittwochvormittag dramatisch eingebrochen: Innerhalb kürzester Zeit verlor sie mehr als 21 Prozent. Auslöser waren Recherchen eines europäischen Journalistenkonsortiums, denen zufolge das Unternehmen betrügerische Aktivitäten von Kunden nicht nur geduldet, sondern sogar vertuscht haben soll. Laut Berichten mehrerer Medien aus den Niederlanden, Deutschland und Skandinavien soll Worldline Geschäfte mit …