© Foto: Chris Carlson - AP

Teslas Robotaxi-Start lässt die Aktie steigen - doch Goldman Sachs warnt: Die Euphorie sei überzogen, technologische Hürden und starke Konkurrenz dämpften die Aussichten.Die Euphorie rund um Teslas neuen Robotaxi-Dienst hat in dieser Woche Anleger zu kräftigen Käufen animiert. Nachdem der E-Autobauer am Sonntag, dem 22. Juni, in Austin (Texas) seine autonome Fahrdienstleistung für eine erste Nutzergruppe gestartet hatte, sprang die Aktie am Montag um mehr als 8 Prozent nach oben. Bei Goldman Sachs sieht man den Kurssprung jedoch skeptisch. Analyst Mark Delaney bleibt trotz der spektakulären Kursreaktion bei seiner neutralen Einschätzung für Tesla. In einer Analyse vom Montag verwies er auf …