Der chinesische Autohersteller BYD hat in den letzten Monaten seine Produktion und Expansion offenbar verlangsamt, indem er in einigen Fabriken in China Schichten reduziert und Pläne zum Aufbau neuer Produktionslinien verschoben hat. Der chinesische Automarkt litt zuletzt unter einer Überproduktion und einer von BYD initiierten Rabattschlacht. Dass BYD die Produktion gedrosselt hat, davon will die Nachrichtenagentur von zwei Insidern erfahren haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...