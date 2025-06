Noch befindet sich das Speicher-Kraftwerk in der Prüfung durch die Bundesnetzagentur. Realisieren wollen es Luxcara mit dem Schweizer Unternehmen BKW und der deutschen Stadtwerke-Kooperation Trianel. Im Münsterland befindet sich das derzeit eines der größten Batteriespeicher-Kraftwerke Deutschlands in Planung. Es handelt sich um den "Batteriepark Waltrop" mit 900 Megawatt und 1800 Megawattstunden. Noch befinde sich das Projekt in der Prüfung durch das Bundeskartellamt. Dies berichten die beteiligten Unternehmen Luxcara, BKW und Trianel am Mittwoch. Sie wollen das Projekt gemeinsam realisieren. ...

