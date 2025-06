FedEx - Aktie notiert vorbörslich tiefer

Werbung







Nach den gestrigen Quartalszahlen gerät die FedEx-Aktie vorbörslich unter Druck.



Dienstagnacht deutscher Zeit veröffentlichte das US-amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen seine Zahlen für das vergangene Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2025. Demnach konnte das Unternehmen seinen Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 0,45 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar steigern. Auch der Quartalsgewinn stieg um 12,24 Prozent auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 belief sich der Umsatz auf 87,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 0,22 Prozent entspricht. Der Jahresgewinn hingegen fiel um 5,54 Prozent auf 4,09 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zahlte im Geschäftsjahr 2025 Dividenden in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar und tätigte Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 3,0 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 hält FedEx weiterhin an seinem Plan fest, eine Dividende in Höhe von 5,80 US-Dollar zu zahlen. Der Markt reagierte negativ auf die veröffentlichten Zahlen. Der Aktienkurs notierte vorbörslich zwischenzeitlich etwa 5,7 Prozent tiefer bei 216,44 US-Dollar.









Quelle: HSBC