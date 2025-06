Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten in Den Haag beflügelt europäische Rüstungsaktien. Zu den Gewinnern gehört auch Rheinmetall. Eine technische Analyse der Aktie durch INDEX RADAR zeigt noch deutliches Kurspotenzial. Kurzfristig könnte Rheinmetall die 2.000-Euro-Marke in Angriff nehmen. Am Mittwochmorgen erlebten europäische Rüstungsaktien einen deutlichen Aufschwung, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...