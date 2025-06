Der US-Dollar (USD) tendierte schwächer, da das Verbrauchervertrauen in den USA schwächer als erwartet ausfiel und die Fed-Chefin in der Nacht zuvor entsprechende Äußerungen gemacht hatte. Powell bekräftigte zwar, dass die Fed keine Eile mit Zinssenkungen habe, deutete jedoch an, dass die Fed die Zinsen eher früher als später senken könnte, wenn der ...

