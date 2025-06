Der Energieversorger stoppt seine Wasserstoffpläne in der Lausitz. In Boxberg waren ein Elektrolyseur zur Nutzung von überschüssigem Solarstrom und eine Turbine zur örtlichen Rückverstromung vorgesehen. Die Wasserstoff-Wirtschaft in Deutschland muss einen weiteren Schlag hinnehmen. Der Energiekonzern Leag, Betreiber der Braunkohlegruben und Kraftwerke in der Lausitz, kündigte an, einen geplanten Elektrolyseur am Standort Boxberg nun doch nicht bauen zu wollen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch der Stahlhersteller Arcelor Mittal Wasserstoffprojekte zur Herstellung von klimaneutralem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...